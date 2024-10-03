Медсестра из Москвы осуждена на 8 лет за фейки о ВС РФ
Суд Москвы приговорил медсестру к 8 годам колонии за фейки об армии в Сети
Ольга Меньших. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение о признании медсестры Ольги Меньших виновной по делу о распространении в соцсети фейков о ВС РФ. Обвиняемую отправят в тюрьму на 8 лет. О приговоре сообщает пресс-служба судебной инстанции.
«Дорогомиловским районным судом города Москвы вынесен приговор Меньших Ольге Сергеевне. Суд признал Меньших виновной в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации)», — уточняется в тексте.
Помимо 8-летнего срока в колонии общего режима, Меньших запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение ближайших трёх лет. На суде женщина пыталась оправдаться тем, что её страницу в соцсети якобы взломали. Свою вину она не признала и намерена обжаловать судебное решение.
Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии за распространение фейков о Вооружённых силах (ВС) России. Его признали виновным в том, что он выложил в Сети видеоролик с недостоверной информацией о подрыве Каховской ГЭС.