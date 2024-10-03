Медсестра из Москвы осуждена на 8 лет за фейки о ВС РФ

В Москве суд вынес решение о признании медсестры Ольги Меньших виновной по делу о распространении в соцсети фейков о ВС РФ. Обвиняемую отправят в тюрьму на 8 лет. О приговоре сообщает пресс-служба судебной инстанции.

«Дорогомиловским районным судом города Москвы вынесен приговор Меньших Ольге Сергеевне. Суд признал Меньших виновной в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации)», — уточняется в тексте.

Помимо 8-летнего срока в колонии общего режима, Меньших запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение ближайших трёх лет. На суде женщина пыталась оправдаться тем, что её страницу в соцсети якобы взломали. Свою вину она не признала и намерена обжаловать судебное решение.