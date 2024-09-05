Фрик-блогеру Шпаку дали 8 лет колонии заочно за фейки о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии за распространение фейков о Вооружённых силах (ВС) России. Об этом сообщили в суде.

«Признать виновным Шпака А. К. по п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — зачитал вердикт судья.

Шпака признали виновным в том, что тот выложил в Сети видеоролик с недостоверной информацией о подрыве Каховской ГЭС. Блогеру также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет. Уточняется, что срок наказания начнёт исчисляться с момента задержания блогера или его экстрадиции.