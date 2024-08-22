Фрик-блогер Шпак сжёг свой российский паспорт, мерзко напевая гимн Украины

Блогер Александр Шпак сжёг на камеру свой российский паспорт, напевая гимн Украины, теперь на него завели уголовное дело. Сейчас 45-летний мужчина находится не в России, ролик он опубликовал 13 августа этого года.

На кадрах Шпак показал свой паспорт гражданина РФ, демонстративно вытерся им, после чего поднёс к нему зажигалку. Несколько попыток уничтожить документ не удались, тогда блогер обвинил во всём ветер и закинул паспорт в свою шляпу, где в итоге поджёг его. Во время "обряда" он выкрикивал антироссийские лозунги и клялся поддержать Украину. Как пишет 78.ru со ссылкой на правоохранителей, в отношении Шпака возбуждено дело о надругательстве над государственным гербом РФ.