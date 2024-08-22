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Фрик-блогер Шпак сжёг свой российский паспорт, мерзко напевая гимн Украины

Полиция завела уголовное дело на блогера Шпака из-за сожжения паспорта РФ

22 августа, 07:29
Александр Шпак. Обложка © Telegram / Sasha Shpak Official

Александр Шпак. Обложка © Telegram / Sasha Shpak Official

Блогер Александр Шпак сжёг на камеру свой российский паспорт, напевая гимн Украины, теперь на него завели уголовное дело. Сейчас 45-летний мужчина находится не в России, ролик он опубликовал 13 августа этого года.

Александр Шпак сжёг паспорт РФ. Видео © Telegram / Sasha Shpak Official

На кадрах Шпак показал свой паспорт гражданина РФ, демонстративно вытерся им, после чего поднёс к нему зажигалку. Несколько попыток уничтожить документ не удались, тогда блогер обвинил во всём ветер и закинул паспорт в свою шляпу, где в итоге поджёг его. Во время "обряда" он выкрикивал антироссийские лозунги и клялся поддержать Украину. Как пишет 78.ru со ссылкой на правоохранителей, в отношении Шпака возбуждено дело о надругательстве над государственным гербом РФ.

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Напомним, после начала спецоперации Шпак перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для блогера административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ. В январе этого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шпака по делу о фейках в адрес российских военнослужащих. Он находится в розыске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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