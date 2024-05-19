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Регион
19 мая, 12:43

Бывшая жена блогера Александра Шпака накопила многомиллионный долг перед ФНС

Блогерша Мася Шпак накопила 3,5 миллиона рублей долга по налогам

Мася Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masyashpakofficial

Мася Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masyashpakofficial

Бывшая супруга скандального блогера Александра Шпака пережила финансовый крах и задолжала миллионы рублей российской налоговой. По данным SHOT, Мася Шпак (Ирина Мещанская) должна уплатить 3,5 миллиона рублей. В противном случае она может остаться с заблокированными счетами и без возможности выехать за границу.

Более того, в 2024 году Ирину признали банкротом, она накопила 10,4 миллиона рублей долгов в шести банках. Всё имущество 42-летней блогерши продали, чтобы погасить задолженности. Несмотря на это, недавно Мещанская похвасталась, что прошло уже полгода после её последней операции и теперь она в "фитоняшной" форме.

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Напомним, бывший супруг Ирины Александр Шпак после начала спецоперации на Украине уехал в Турцию, откуда начал активно и, не стесняясь выражений, критиковать Россию. Шпака не раз штрафовали за дискредитацию ВС РФ, а в декабре 2023 года его даже призывали признать иностранным агентом. Однако правоохранители решили сразу объявить блогера в розыск по уголовной статье. В январе Шпака заочно арестовали.

Матвей Константинов
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