Бывшая жена блогера Александра Шпака накопила многомиллионный долг перед ФНС

Бывшая супруга скандального блогера Александра Шпака пережила финансовый крах и задолжала миллионы рублей российской налоговой. По данным SHOT , Мася Шпак (Ирина Мещанская) должна уплатить 3,5 миллиона рублей. В противном случае она может остаться с заблокированными счетами и без возможности выехать за границу.

Более того, в 2024 году Ирину признали банкротом, она накопила 10,4 миллиона рублей долгов в шести банках. Всё имущество 42-летней блогерши продали, чтобы погасить задолженности. Несмотря на это, недавно Мещанская похвасталась, что прошло уже полгода после её последней операции и теперь она в "фитоняшной" форме.