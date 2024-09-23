Финансировался из-за рубежа: Стали известны причины включения Глуховского* в реестр иноагентов
ТАСС: Глуховский* получал деньги от организаций из Бельгии, ФРГ и Австрии
Дмитрий Глуховский*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukhovsky
Российскому писателю и сценаристу Дмитрию Глуховскому* с 2021 года оказывалась финансовая поддержка от зарубежных организаций. Это послужило одной из причин для внесения его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Согласно данным Росфинмониторинга, перечислялась сумма в размере 28 572,8 рублей от немецкой организации Nibbe Bettina Barbara. Также в декабре 2021 года ему поступил платёж в размере 6 373 рублей от австрийской компании Joel Gotler+ Associates INC. Также сообщается, что в январе Дмитрию Глуховскому* поступали на счет 85 690 рублей от компании Koch Media GmbH из Германии и 14 996,2 рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия). Кроме того, Глуховский* не раз давал интервью СМИ-иноагентам и репостил их материалы.
Как сообщал Life.ru, в октябре 2022 года Глуховский* был включён в список иностранных агентов. В августе прошлого года ему заочно вынесли приговор — восемь лет лишения свободы за фейки о ВС РФ. Также в России ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. Позже стало известно, что суд обязал писателя каждый месяц выплачивать 1,2 миллиона рублей в качестве алиментов детям, которые остались с матерью в РФ после его отъезда за границу.
*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.