Финансировался из-за рубежа: Стали известны причины включения Глуховского* в реестр иноагентов

Российскому писателю и сценаристу Дмитрию Глуховскому* с 2021 года оказывалась финансовая поддержка от зарубежных организаций. Это послужило одной из причин для внесения его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Согласно данным Росфинмониторинга, перечислялась сумма в размере 28 572,8 рублей от немецкой организации Nibbe Bettina Barbara. Также в декабре 2021 года ему поступил платёж в размере 6 373 рублей от австрийской компании Joel Gotler+ Associates INC. Также сообщается, что в январе Дмитрию Глуховскому* поступали на счет 85 690 рублей от компании Koch Media GmbH из Германии и 14 996,2 рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия). Кроме того, Глуховский* не раз давал интервью СМИ-иноагентам и репостил их материалы.