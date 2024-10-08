Более 7 млрд взыскали с экс-следователя СК, получившего самую большую в истории России взятку

С осуждённого за рекордную в истории РФ взятку в биткойнах экс-следователя СК Марата Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко взыщут более 7 миллиардов рублей в счёт погашения ущерба. Об этом постановил Балашихинский суд Московской области, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.