Более 7 млрд взыскали с экс-следователя СК, получившего самую большую в истории России взятку
Суд взыскал с экс-следователя Тамбиева более 7 млрд руб. в пользу государства
Марат Тамбиев. Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
С осуждённого за рекордную в истории РФ взятку в биткойнах экс-следователя СК Марата Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко взыщут более 7 миллиардов рублей в счёт погашения ущерба. Об этом постановил Балашихинский суд Московской области, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
«Взыскать солидарно с Тамбиева и Ляховенко 7 млрд 809 млн рублей в счёт погашения ущерба», — объявила судья.
Помимо этого с Тамбиева взыщут 277 миллионов рублей в качестве компенсации за его преступные действия.
Напомним, что арестованный в марте 2022 года майор Тамбиев, который на тот момент руководил следственным отделом столичного главка СКР по Тверскому району, при расследовании по делу Infraud Organization вынудил хакеров заплатить ему крупную взятку. По делу также проходит его бывшая подчинённая Кристина Ляховенко, которая передала изъятые у злоумышленников электронные накопители данных экс-главе следственного отдела. Сам Марат Тамбиев не признал обвинение и счёл его личным оскорблением. 35-летний экс-сотрудник СК из-за арестованных средств и активов не смог найти деньги на адвоката, поэтому суд предоставил ему такового бесплатно.