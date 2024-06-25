Экс-следователь СК Тамбиев счёл обвинения в рекордной взятке в истории РФ оскорбительными
Экс-следователь СК Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке биткоинами
Марат Тамбиев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Экс-следователь СК Марат Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке в размере свыше 2,7 тысячи биткоинов. Об этом он заявил во вторник, 25 июня, на заседании Балашихинского городского суда Подмосковья.
"Обвинение я не признаю в категорической форме, считаю данное обвинение оскорбительным для себя лично", — отметил Тамбиев.
Более того, выяснилось, что у 35-летнего обвиняемого нет денег на адвокатов. Пока у бывшего следователя есть бесплатный защитник Игорь Копенкин. По его словам, у клиента арестованы все активы и средства, а для эффективной работы одного адвоката мало.
Тамбиев и Копенкин попросили суд привлечь к делу для защиты обвиняемого его жену Эсмиру Раджабову, однако суд отказал. Примечательно, что девушка ещё учится и не имеет высшего юридического образования, а интересы экс-следователя, по словам судьи, и так уже представляет квалифицированный специалист.
Как сообщал Life.ru, следствие считает, что арестованный в марте 2022 года майор Тамбиев, который на тот момент руководил следственным отделом столичного главка СК по Тверскому району, при расследовании по делу Infraud Organization вынудил хакеров заплатить ему крупную взятку. По делу также проходит бывшая подчинённая Тамбиева Кристина Ляховенко, которая, нарушив закон, передала изъятые у злоумышленников электронные накопители данных экс-главе следственного отдела.