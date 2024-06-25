Экс-следователь СК Тамбиев счёл обвинения в рекордной взятке в истории РФ оскорбительными

Экс-следователь СК Марат Тамбиев не признал вину по делу о рекордной взятке в размере свыше 2,7 тысячи биткоинов. Об этом он заявил во вторник, 25 июня, на заседании Балашихинского городского суда Подмосковья.

"Обвинение я не признаю в категорической форме, считаю данное обвинение оскорбительным для себя лично", — отметил Тамбиев.

Более того, выяснилось, что у 35-летнего обвиняемого нет денег на адвокатов. Пока у бывшего следователя есть бесплатный защитник Игорь Копенкин. По его словам, у клиента арестованы все активы и средства, а для эффективной работы одного адвоката мало.

Тамбиев и Копенкин попросили суд привлечь к делу для защиты обвиняемого его жену Эсмиру Раджабову, однако суд отказал. Примечательно, что девушка ещё учится и не имеет высшего юридического образования, а интересы экс-следователя, по словам судьи, и так уже представляет квалифицированный специалист.