В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России
Балашихинский городской суд рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории России
В Балашихинский городской суд Подмосковья поступило дело в отношении двух бывших сотрудников Следственного комитета РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, которых обвиняют в получении самой крупной в истории современной России взятки — свыше 2,7 тысячи биткоинов, что составляет более 16,5 млрд рублей по курсу на 13 июня текущего года. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны", — сказано в базе суда.
Напомним, следствие считает, что арестованный в марте 2022 года майор Тамбиев, который на тот момент руководил следственным отделом Московского главка СК по Тверскому району, при расследовании по делу Infraud Organization вынудил хакеров заплатить ему крупную взятку. По делу также проходит Ляховская, которая, нарушив закон, передала изъятые у злоумышленников электронные накопители данных экс-главе следственного отдела.
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