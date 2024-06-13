В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

В Балашихинский городской суд Подмосковья поступило дело в отношении двух бывших сотрудников Следственного комитета РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, которых обвиняют в получении самой крупной в истории современной России взятки — свыше 2,7 тысячи биткоинов, что составляет более 16,5 млрд рублей по курсу на 13 июня текущего года. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны", — сказано в базе суда.