Экс-следователь Тамбиев, получивший рекордную взятку, пофилософствовал перед суровым приговором

Бывшего следователя столичного СК Марата Тамбиева, в «пенсионный фонд» которого поступил «скромный» взнос в размере ₽7,3 млрд в биткоинах, приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Он также был лишён звания майора юстиции. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Марат Тамбиев общается с журналистами в суде. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

«Полюбить — так королеву, брать взятку — так ₽7,3 млрд в битках». Примерно так звучит жизненное кредо бывшего следователя Марата Тамбиева, который в последнем слове поделился своей философией, сказав что несправедливость исходит от плохих людей и являет собой испытание, которое, в свою очередь, несправедливым не является. Он также заявил, что не считает себя виновным за то, а про сумму в 2,7 тысячи биткоинов сказал, что «если быть, то быть лучшим».

Когда судья зачитывал приговор, Тамбиев стоял неподвижно, крепко сжав кулаки, а затем прикрыл глаза, осознавая, что следующие 16 лет «строгача» станут для него незабываемыми, как и штраф в полмиллиарда рублей, лишение погонов и 12-летний запрет на работу в органах власти.