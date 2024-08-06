На графике биткоина появился "крест смерти"

"Крест смерти" в техническом анализе формируется, когда 50-дневный скользящий средний показатель стоимости криптовалюты пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. Сейчас на графике цен эти две линии близки к пересечению. Несмотря на то что исторически появление "креста смерти" не всегда точно предсказывало будущие ценовые движения, участники рынка уже испытывают волнения. Сильнее всех страдают неопытные трейдеры. Из-за паники они начинают распродавать свои активы, тем самым усиливая общую негативную динамику на рынке. На 15:30 по Москве биткоин торговался на отметке 55,2 тысячи долларов.