На графике биткоина появился "крест смерти"
Coindesk: Аналитики указали на "крест смерти" на графике биткоина
На графике биткоина формируется так называемый крест смерти (death сross), который может означать дальнейшее снижение курса криптовалюты. Об этом сообщает Coindesk.
На графике биткоина формируется так называемый крест смерти. Фото © Coindesk
"Крест смерти" в техническом анализе формируется, когда 50-дневный скользящий средний показатель стоимости криптовалюты пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. Сейчас на графике цен эти две линии близки к пересечению. Несмотря на то что исторически появление "креста смерти" не всегда точно предсказывало будущие ценовые движения, участники рынка уже испытывают волнения. Сильнее всех страдают неопытные трейдеры. Из-за паники они начинают распродавать свои активы, тем самым усиливая общую негативную динамику на рынке. На 15:30 по Москве биткоин торговался на отметке 55,2 тысячи долларов.
Как сообщал Life.ru, утром 5 августа произошло стремительное снижение курса биткоина. За сутки цена криптовалюты снизилась на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самый резкий спад цены на криптовалюту с 2021 года и наиболее низкий курс с начала 2024-го.
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