Зафиксировано самое крупное падение стоимости биткоина с 2021 года

Утром 5 августа произошло стремительное снижение курса биткоина. Всего за сутки цена криптовалюты снизилась на 18%, а позднее днём — почти на 20%. На данный момент биткоин стоит ниже 50 тысяч долларов. Это самый резкий спад цены на криптовалюту с 2021 года и наиболее низкий курс с начала 2024-го. В девять утра по московскому времени стоимость биткоина восстановилась и составила 50 850 долларов.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении просела ещё сильнее — свыше 20% за сутки. В моменте она подала ниже 2100 долларов, продемонстрировал самое низкое значение курса в этом году. Согласно расчётам, это привело к потере более 400 миллиардов от общей капитализации рынка. В то же время объём ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил 1 миллиард долларов. Большая часть из них связаны с ETH и BTC.

Примечатально, что ещё 2 августа стоимость биткоина на рынке составляла 65 тысяч долларов. Неожиданное падение началось вечером 4 августа. В 17:00 цена упала ниже 60 тысяч долларов, а к утру следующего дня криптовалюта подешевела ещё на 10 тысяч. Ethereum демонстрирует более негативные результаты — за неделю она потеряла 33% стоимости. Как пишет РБК, прогнозируется стабилизация цен, однако подъёма до прежних значений ждать не стоит.