Экономист объяснил, в каком случае выгодно покупать биткоин

В начале года после стремительного роста курс биткоина достиг 70 тысяч долларов за одну монету, затем начался период падения, и на сегодняшний день купить криптовалюту можно за 66,14 тысячи долларов. "Просадка" кажется хорошим моментом для входа в актив, так как некоторые эксперты прогнозируют рост биткоина в ближайшее время. Однако это хорошая идея лишь в случае с очень долгосрочными вложениями. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

"Многие эксперты сходятся во мнении, что к 2050 году курс биткоина прогнозируется на уровне 500 тысяч долларов. Сложно об этом однозначно говорить. Если криптовалюта будет поддержана фундаменталом, тогда этот уровень действительно возможен", — пояснил экономист в беседе интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По его словам, если говорить о краткосрочных инвестициях, для них пока ещё рано, так как эксперты прогнозируют и более низкую цену покупки. Смотря на технический анализ на основе графиков, волна коррекции может прийти к 60 тысячам долларов, после чего не исключён новый этап роста. В целом среднесрочный и долгосрочный прогнозы остаются без изменений. К концу 2024 года курс биткоина может превысить отметку 70 тысяч долларов, говорит Алиев.

"Преодоление максимумов уже было. Так, после преодоления уровня 65 тысяч биткоин волатилен. Рынок ищет новые идеи для дальнейшего роста. Кроме того, часть игроков фиксирует прибыль. В связи с этим рынок корректируется", — резюмировал Алиев.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото.