Утерянный диск с биткоинами заставил власти Уэльса выставить охрану на свалку
DM: В Уэльсе стали охранять свалку из-за утерянного диска с 8 тыс. биткоинов
Власти расположенного в Уэльсе британского города Ньюпорта поставили забор и круглосуточную охрану у местной свалки. Как передаёт Daily Mail, это случилось из-за того, что там, вероятно, лежит утерянный диск с восемью тысячами биткоинов.
По данным издания, диск, на котором лежит криптовалюта на сумму более 51,5 миллиарда рублей, выкинул 38-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс. Он даже предлагал местным властям денег, чтобы он смог провести поиски на свалке, однако те не только ответили мужчине отказом, но и выставили охрану, чтобы помешать ему продолжить поиски.
Работники свалки рассказали журналистам, что вокруг объекта действительно выставлена круглосуточная охрана. По их словам, все, кто там работает, знают об этой истории с биткоинами, однако проблема заключается в том, что никто не понимает, где начать искать.
"Эти два небольших холма занимают несколько акров. Им никогда это не найти", — сообщили собеседники издания.
Ранее Life.ru писал, что последний биткоин может быть добыт майнерами к 2140 году. По данным фондовой американской биржи Nasdaq, после этого единственным источником дохода для них станут транзакционные сборы.
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