Утерянный диск с биткоинами заставил власти Уэльса выставить охрану на свалку

Власти расположенного в Уэльсе британского города Ньюпорта поставили забор и круглосуточную охрану у местной свалки. Как передаёт Daily Mail, это случилось из-за того, что там, вероятно, лежит утерянный диск с восемью тысячами биткоинов.

По данным издания, диск, на котором лежит криптовалюта на сумму более 51,5 миллиарда рублей, выкинул 38-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс. Он даже предлагал местным властям денег, чтобы он смог провести поиски на свалке, однако те не только ответили мужчине отказом, но и выставили охрану, чтобы помешать ему продолжить поиски.

Работники свалки рассказали журналистам, что вокруг объекта действительно выставлена круглосуточная охрана. По их словам, все, кто там работает, знают об этой истории с биткоинами, однако проблема заключается в том, что никто не понимает, где начать искать.

"Эти два небольших холма занимают несколько акров. Им никогда это не найти", — сообщили собеседники издания.