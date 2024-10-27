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27 октября, 06:20

Раненые бойцы «Азова»* гниют заживо пожираемые клопами и вшами в медпунктах

Подполье: Солдат ВСУ в Харьковской области привозят гнить заживо в пункты приёма

Раненых бойцов ВСУ буквально привозят умирать в прифронтовые медицинские пункты сбора, где они сгнивают заживо в условиях полной антисанитарии. Такие «хосписы» находятся в населённых пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Украинские прифронтовые пункты сбора раненых, расположенные в населённых пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены «трёхсотыми» и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать», — рассказал подпольщик РИА «Новости».

Со слов Лебедева, покалеченные солдаты «лежат вповалку» на деревянных нарах, а компанию составляют насекомые и паразиты, поскольку в помещении царит абсолютная антисанитария.

«После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши», — заявил представитель сопротивления.

Уборку в таких помещениях проводят раз в неделю, но за это время густые лужи крови успевают впитаться в поверхности, из-за чего оттереть их становится проблематично. У некоторых раненых уже фиксировались случаи сепсиса, поскольку условия в таких «медпунктах» чуть лучше, чем на помойке.

Подполье добавило, что таким образом «лечат» боевиков «Азова»*, 77-й аэромобильной бригады и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. На один такой пункт приходится от 50 до 150 человек, однако новые поступают туда нескончаемым потоком.

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Ранее координатор николаевского подполья рассказал, что военнослужащие украинских Вооружённых сил хотят бросить позиции в Харьковской области и пуститься наутёк, поскольку у них нет ни людей, ни оружия, ни техники, чтобы противостоять российским ВС.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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