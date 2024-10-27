Раненых бойцов ВСУ буквально привозят умирать в прифронтовые медицинские пункты сбора, где они сгнивают заживо в условиях полной антисанитарии. Такие «хосписы» находятся в населённых пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Украинские прифронтовые пункты сбора раненых, расположенные в населённых пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены «трёхсотыми» и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать», — рассказал подпольщик РИА «Новости».

Со слов Лебедева, покалеченные солдаты «лежат вповалку» на деревянных нарах, а компанию составляют насекомые и паразиты, поскольку в помещении царит абсолютная антисанитария.

«После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши», — заявил представитель сопротивления.

Уборку в таких помещениях проводят раз в неделю, но за это время густые лужи крови успевают впитаться в поверхности, из-за чего оттереть их становится проблематично. У некоторых раненых уже фиксировались случаи сепсиса, поскольку условия в таких «медпунктах» чуть лучше, чем на помойке.

Подполье добавило, что таким образом «лечат» боевиков «Азова»*, 77-й аэромобильной бригады и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. На один такой пункт приходится от 50 до 150 человек, однако новые поступают туда нескончаемым потоком.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал, что военнослужащие украинских Вооружённых сил хотят бросить позиции в Харьковской области и пуститься наутёк, поскольку у них нет ни людей, ни оружия, ни техники, чтобы противостоять российским ВС.