Молитвенник на польском, тату рейнджеров: ФСБ подтвердила, что в Брянскую область пытались зайти наёмники
Четверо диверсантов уничтожены при попытке вторжения в Брянскую область
Четверо диверсантов уничтожены при попытке вторжения ВСУ в Климовский район Брянской области, которая произошла 27 октября. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в ФСБ.
У ликвидированных боевиков нашли иностранное вооружение и экипировку, а также личные предметы, выдающие в них иностранных наёмников (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). А на теле одного из диверсантов обнаружена татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Напомним, вечером 27 октября стало известно о пресечении попытки прорыва ВСУ в Брянскую область. Как сообщали власти, враг потерпел поражение. По предварительным данным, 30 иностранных наёмников хотели зайти в регион в районе населённого пункта Манев Климовского района. Предварительно, в группе состояли шведы, поляки, венесуэльцы и англичане.
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