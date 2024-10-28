Молитвенник на польском, тату рейнджеров: ФСБ подтвердила, что в Брянскую область пытались зайти наёмники

Четверо диверсантов уничтожены при попытке вторжения ВСУ в Климовский район Брянской области, которая произошла 27 октября. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

У ликвидированных боевиков нашли иностранное вооружение и экипировку, а также личные предметы, выдающие в них иностранных наёмников (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). А на теле одного из диверсантов обнаружена татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.