Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 05:33
4277

Шведы, поляки, англичане: Стали известны подробности попытки прорыва в Брянскую область

Mash: 30 иностранных наёмников пытались прорваться в Брянскую область

Стали известны подробности сорванной попытки ВСУ прорваться в Брянскую область. Как пишет Mash, 30 иностранных наёмников хотели зайти в регион в районе населённого пункта Манев Климовского района. Всё началось с налёта около 20 беспилотников, после чего противник вышел с позиций.

Наёмников не поддерживала тяжёлая техника — из-за болотистой местности. Все говорили на английском. Предварительно, в группе состояли шведы, поляки, венесуэльцы и англичане. Все они получили от ВС РФ и откатились обратно.

Спрятанный в лесу украинский «Тюльпан» стал добычей «Ланцета»
Спрятанный в лесу украинский «Тюльпан» стал добычей «Ланцета»

Напомним, минувшим вечером стало известно о пресечении попытки прорыва ВСУ в Брянскую область. Как сообщали власти, враг потерпел поражение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar