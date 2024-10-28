Шведы, поляки, англичане: Стали известны подробности попытки прорыва в Брянскую область

Стали известны подробности сорванной попытки ВСУ прорваться в Брянскую область. Как пишет Mash, 30 иностранных наёмников хотели зайти в регион в районе населённого пункта Манев Климовского района. Всё началось с налёта около 20 беспилотников, после чего противник вышел с позиций.

Наёмников не поддерживала тяжёлая техника — из-за болотистой местности. Все говорили на английском. Предварительно, в группе состояли шведы, поляки, венесуэльцы и англичане. Все они получили от ВС РФ и откатились обратно.