Спрятанный в лесу украинский «Тюльпан» стал добычей «Ланцета»

В Харьковской области российские военные уничтожили при помощи дрона украинский миномёт «Тюльпан», огневая позиция которого была хорошо спрятана в лесу. Кадры поражения вражеской техники опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили украинский миномёт. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция самоходного миномёта «Тюльпан» ВСУ, замаскированная в лесополосе», — уточнили в ведомстве.

После донесения разведки украинская техника была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ликвидация объекта была подтверждена дроном-разведчиком ВС РФ.