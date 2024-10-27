Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:39

Спрятанный в лесу украинский «Тюльпан» стал добычей «Ланцета»

Минобороны РФ показало уничтожение миномёта ВСУ «Тюльпан» в лесу под Харьковом

В Харьковской области российские военные уничтожили при помощи дрона украинский миномёт «Тюльпан», огневая позиция которого была хорошо спрятана в лесу. Кадры поражения вражеской техники опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили украинский миномёт. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция самоходного миномёта «Тюльпан» ВСУ, замаскированная в лесополосе», — уточнили в ведомстве.

После донесения разведки украинская техника была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ликвидация объекта была подтверждена дроном-разведчиком ВС РФ.

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении израильского комплекса ieMHR
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении израильского комплекса ieMHR

Ранее сообщалось, что российские асы в воздушном бою уничтожили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины. Также силы ПВО России за истёкшую неделю сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 БПЛА самолётного типа.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar