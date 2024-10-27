Спрятанный в лесу украинский «Тюльпан» стал добычей «Ланцета»
Минобороны РФ показало уничтожение миномёта ВСУ «Тюльпан» в лесу под Харьковом
В Харьковской области российские военные уничтожили при помощи дрона украинский миномёт «Тюльпан», огневая позиция которого была хорошо спрятана в лесу. Кадры поражения вражеской техники опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили украинский миномёт. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция самоходного миномёта «Тюльпан» ВСУ, замаскированная в лесополосе», — уточнили в ведомстве.
После донесения разведки украинская техника была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Ликвидация объекта была подтверждена дроном-разведчиком ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские асы в воздушном бою уничтожили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины. Также силы ПВО России за истёкшую неделю сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 БПЛА самолётного типа.
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