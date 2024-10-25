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25 октября, 11:04

Российские асы в воздушном бою «подрезали крылья» украинскому МиГ-29

Минобороны: Авиацией ВКС России был сбит самолёт МиГ-29 ВСУ

Российские асы в воздушном бою уничтожили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины. Об этом пресс-служба Минобороны РФ рассказала в сводке, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 ВСУ. Средствами ПВО за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.

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Ранее авиация Вооружённых силы РФ атаковала временное пристанище украинской армии в Курахове Донецкой Народной Республики. На лагерь ВСУ была сброшена авиабомба ФАБ-3000 весом в три тонны. Вместе с логовом разлетелся и склад с боеприпасами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Владимир Озеров
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