Трёхтонная царь-бомба стёрла с лица земли логово украинской бригады в Курахове
ВС РФ авиабомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курахове
Российские солдаты нанесли авиаудар по месту временной дислокации ВСУ с помощью трёхтонной царь-бомбы, уничтожив вместе с ним ещё и склад с боеприпасами в Курахове ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.
Авиаудар по целям в Курахове. Видео © Минобороны РФ
Благодаря полученным разведданным российские ВС уничтожили в районе населённого пункта Разлив к западу от Курахова место, где 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ разбила лагерь, сбросив ФАБ-3000.
«В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — рассказали представители ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты начали готовиться к проведению контратаки, которая окончательно выбьет ВСУ из города Селидово. При этом организованная оборона у украинской армии рассыпалась, из-за чего в мясорубке погибли около 400 солдат ВСУ.
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