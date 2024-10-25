Трёхтонная царь-бомба стёрла с лица земли логово украинской бригады в Курахове

Российские солдаты нанесли авиаудар по месту временной дислокации ВСУ с помощью трёхтонной царь-бомбы, уничтожив вместе с ним ещё и склад с боеприпасами в Курахове ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

Авиаудар по целям в Курахове. Видео © Минобороны РФ

Благодаря полученным разведданным российские ВС уничтожили в районе населённого пункта Разлив к западу от Курахова место, где 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ разбила лагерь, сбросив ФАБ-3000.

«В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — рассказали представители ведомства.