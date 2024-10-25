Чем опасны дроны-призраки «Фениксы», которые США собирают для Украины The War Zone рассказало о поставках Украине «секретных» американских дронов Phoenix Ghost, которые ВС РФ на самом деле сбивают в ходе СВО с мая 2022 года. 24 октября, 21:25 Семейство ударных дронов Phoenix Ghost включает разные БПЛА. Обложка © YouTube / IP STUDIO Military

Специализированное военное американское издание The WAR Zone сообщило, что появились данные о поставленных американцами на Украину секретных дронах Poenix Ghost («Феникс-призрак»). «Секретный дрон-камикадзе Phoenix Ghost, изначально разработанный для ВВС США и поставленный Украине, — это не один проект, а семейство крупных и дальнобойных БПЛА и боеприпасов к ним от AEVEX Aerospace», — отметила Элизабет Траммелл, старший директор по развитию бизнеса в AEVEX, во вторник изданию TWZ. Phoenix Ghost включает БПЛА Dominator и Disruptor.

Однако, как оказалось, дроны Poenix Ghost если и были для кого-то секретными последние два с лишним года, то разве что для американцев. Российским же военным они давно и хорошо известны. Возможность детально ознакомиться с американской «птичкой» они получили буквально через пару месяцев после начала СВО, поскольку Poenix Ghost был сбит российскими войсками при первой же попытке применения украинскими подразделениями — ещё в мае 2022 года.

По состоянию на июнь AEVEX согласно военным контрактам поставила 4000 беспилотников, что значительно превышает озвученное количество дронов, обещанных Украине. Напомним, речь шла о 1800 аппаратах Phoenix Ghost, покупаемых для Киева в рамках USAI. Известно, что ежемесячно компания отгружает 230 изделий.

Рhoenix Ghost: что известно о секретных дронах-камикадзе

Беспилотники Рhoenix Ghost были созданы по заказу ВВС США специально для ВСУ ещё до начала специальной военной операции России на Украине для использования их украинскими войсками в Донбассе против жителей регионов, отказавшихся подчиниться нацистскому режиму в Киеве.

Phoenix Ghost — это не один беспилотник, а семейство дронов разных размеров и назначения. В качестве преимуществ этих аппаратов производитель называет блок визуальной навигации, что позволяет им обходиться без системы GPS и, соответственно, делает менее уязвимыми для РЭБ. Для обнаружения и идентификации цели необязательно даже наличие оператора.

Кто производит дроны Phoenix Ghost

Производителем беспилотников Phoenix Ghost является калифорнийская компания AEVEX Aerospace. Эта организация специализируется на радиоэлектронном оборудовании для авиации, и она неоднократно выполняла заказы Пентагона. Довольно закрытая компания была создана в 2017 году, её штат насчитывает более 500 сотрудников.

Phoenix Ghost: боевые характеристики

Семейство дронов Phoenix Ghost относится к барражирующим боеприпасам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Phoenix Ghost — барражирующий боеприпас. Основное его предназначение — ударное, однако он может быть использован и для наблюдения с воздуха. По словам члена правления компании-разработчика Aevex Aerospace Дэвида Дэптулы, дроны эффективны против среднебронированных наземных целей, могут взлетать вертикально и находиться в полёте более шести часов, а также могут применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков. Боеприпас компактен, может поместиться в рюкзаке.

Беспилотники семейства Phoenix Ghost используют визуальную навигацию, которая позволяет подходить к цели без использования системы GPS. Они находят и идентифицируют цель без прямого вмешательства оператора. Также дроны могут быть оснащены радиопередатчиками, электрооптическими и инфракрасными датчиками. Помимо ударной функции, Phoenix Ghost могут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и разведки.

В семейство Phoenix Ghost входят дроны Dominator и Disruptor. Трубчатый корпус второго изделия изготавливается из композита, а пропеллер — из дерева. Аппараты весят от 25 до 600 кг, могут летать на высоте от 1000 до 5500 метров и развивать скорость от 185 до 460 км в час. Также в семействе есть более маленький дрон Atlas. Он весит до 25 кг и летает на скорости до 460 км в час.

Двигатель и пропеллер дрона Disruptor. Фото © twz.com

Использование ВСУ Phoenix Ghost

Эксперты не считают, что ударные дроны Phoenix Ghost создадут какие-то особые проблемы для российских войск в зоне проведения СВО и уж тем более переломят ход боевых действий на Украине. У Российской армии есть необходимые средства для борьбы с подобными аппаратами. Использование ВСУ камикадзе этого семейства лишь подтверждает, что на Украину доставляются беспилотники со всего мира, которые уничтожают наши войска.

Напомним, дрон Phoenix Ghost был сбит российскими войсками при первой же попытке применения ВСУ в Харьковской области. По сообщению телеграм-канала «РаZвед_ДоZор», американский беспилотник был уничтожен ещё в мае 2022 года. Снимки сбитого камикадзе разлетелись по Сети, получив поддержку российских СМИ.

— На сегодняшний день чем-то новым, сверхъестественным этот беспилотник не является. Это обычная цель для наших средств ПВО, средств РЭБ, — считает военный эксперт Сергей Хатылев. А по словам военного эксперта Алексея Леонкова, американским «Фениксам» вполне успешно могут противостоять мобильные комплексы ПВО малой дальности «Тор-М1» и «Тор-М2» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».

Авторы Владимир Дюжий