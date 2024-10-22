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22 октября, 13:47

Скорость, глубина, вооружение: Эксперт раскрыл, чем российские подлодки лучше западных

Эксперт Баранец: Подлодки «Ясень» и «Кондор» быстрее и мощнее западных

Подводная лодка типа 885 «Ясень». Фото © Wikipedia

Подводная лодка типа 885 «Ясень». Фото © Wikipedia

Российские подводные лодки проекта 945А «Кондор» и проекта 885 «Ясень» имеют неоспоримые преимущества перед западными аналогами. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре Life.ru.

«Берём так, глубина погружения больше полукилометра, больше 500 метров. Может быть, даже до 600 метров может погружаться. У этих подлодок очень серьёзное ракетное вооружение, ракетное и торпедное вооружение. Ещё один плюс – это новейшие системы гидроакустики, то есть просматривание, прослушивание противника под водой. Это очень важный фактор. Раньше услышал, раньше увидел, раньше победил», — заявил Баранец.

Он добавил, что подлодки «Кондор» и «Ясень» могут развивать скорость до 60 км/ч (30-31 узел). Это значительно быстрее, чем западные аналоги — 50 км/ч (25-26 узлов). Также отечественные подлодки оснащены хорошей системой связи и мощным двигателем.

Напомним, что ранее американский журнал The National Interest (TNI) опубликовал рейтинг подлодок. Лучшими субмаринами этого года признали российские аппараты проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень».

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Ольга Годуненко
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