Скорость, глубина, вооружение: Эксперт раскрыл, чем российские подлодки лучше западных

«Берём так, глубина погружения больше полукилометра, больше 500 метров. Может быть, даже до 600 метров может погружаться. У этих подлодок очень серьёзное ракетное вооружение, ракетное и торпедное вооружение. Ещё один плюс – это новейшие системы гидроакустики, то есть просматривание, прослушивание противника под водой. Это очень важный фактор. Раньше услышал, раньше увидел, раньше победил», — заявил Баранец.