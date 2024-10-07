«Побила все рекорды»: В США восхитились советской титановой подлодкой «Лира»

Советская титановая подводная лодка класса «Лира» оказалась значительно лучше любых субмарин США, «побив все рекорды и правила». Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

В материале отмечают следующие преимущества субмарины: благодаря титановому корпусу она могла набирать скорость выше 40 морских узлов и была способна опускаться на глубину до 670 метров. В США были впечатлены такими техническими характеристиками, однако не стали пытаться создать аналог «Лиры» из-за стоимости и нехватки титана, а также сложного производства.

«Титан обладал такими преимуществами, как высокая прочность, малый вес и высокая коррозионная стойкость, но работать с ним было трудно и накладно», — поясняет TNI.