Советскую атомную подлодку К-27 на дне Карского моря изучают водолазы

Водолазы центра «Лидер» МЧС России обследуют советскую атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море в сентябре 1982 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства и публикует видео погружения к субмарине, лежащей в заливе Степовой на глубине в 31 метр.

Водолазы обследуют затопленную в Карском море атомную подлодку К-27. Видео © МЧС России

«Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике. За месяц специалистам предстоит выполнять работы при низких температурах воздуха и воды», – объяснили в МЧС.

В ведомстве отчитались, что специалисты МЧС подняли со дна морей почти 126 тысяч взрывоопасных предметов за 5 лет. Летом работы проводились в акватории Ладожского озера Ленобласти на затонувшей барже времён Великой Отечественной войны, в начале лета более 20 тысяч взрывоопасных предметов уничтожались на затонувшей во времена ВОВ барже в акватории Балтийского моря. А в Калининградской области был обследован военный корабль, затонувший у берегов Пионерского курорта во время Второй мировой войны.

Напомним, на атомной подлодке К-27 в мае 1968 года произошла радиационная авария, повлёкшая гибель девяти членов экипажа и сделавшая инвалидами десятки их товарищей. Лодку вывели из эксплуатации и поставили на прикол в губе Гремихе (город Островной). В 1979 году её исключили из состава ВМФ СССР, а в 1982 году затоплена в Карском море.