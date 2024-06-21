Находка мирового уровня: Древний затонувший корабль с сотнями амфор случайно обнаружили на дне моря
Геологи нашли у берегов Израиля судно, затонувшее 3,3 тысячи лет назад
Около берегов Израиля в ходе геолого-разведочных работ были найдены обломки корабля, которому около 3300 лет, что делает его ровесником первых цивилизаций и зарождения письменности. Об этом пишет пресс-служба Управления древностей Израиля.
По словам экспертов, это открытие поистине революционно, поскольку найденный корабль является древнейшим из всех, что когда-либо находили на глубоководье. Находка сама "приплыла" в руки к исследователям во время обследования морского дна компанией Energean, занимающейся добычей природного газа в Средиземном море. Остатки древнего судна таила в себе морская пучина на глубине 1,8 километра в 90 километрах от северного побережья Израиля.
Специалисты немедленно принялись за изучение и постановили, что перед ними ханаанский грузовой корабль времён бронзового века. По словам главы морского отделения Управления древностей Израиля Якова Шарвита, судно могло потерпеть крушение из-за шторма или стать предметом интереса пиратов, которые нередко нападали на корабли времён той эпохи.
"Это одновременно и первый, и старейший корабль, найденный на глубоководье в Восточном Средиземноморье, в 90 километрах от ближайшего берега. Это находка мирового уровня, меняющая взгляд на историю: она впервые раскрывает нам уровень навыков древних мореплавателей, которые были способны пересекать Средиземное море, не имея в прямой видимости какого-либо берега. Вероятно, для навигации они использовали небесные светила, измеряя углы наклона солнца и звёзд", — заметил восхищённый эксперт.
Шарвит сообщил, что в длину корабль был от 12 до 14 метров. Его экипаж перевозил сотни сосудов, которые в основном содержали в себе продукты для массового потребления, такие как масло, вино или сельскохозяйственные товары вроде фруктов.
"Обнаружение такого большого количества амфор на борту одного корабля свидетельствует о значительных торговых связях между страной его происхождения и древними ближневосточными землями средиземноморского побережья", — считает исследователь.
Судя по всему, Яков Шарвит был несказанно рад тому, что корабль находился именно на глубине, поскольку туда никак не мог добраться человек. Поэтому он представляет собой первозданную археологическую находку. Иногда люди несколько перебарщивают с любопытством, что приводит к неприятным последствиям. К примеру, ранее учёный провёл исследование и выяснил, что археологи, потревожившие покой египетского фараона Тутанхамона, умерли не от "древнего проклятия", а от радиационного отравления природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище.
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