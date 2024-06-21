Находка мирового уровня: Древний затонувший корабль с сотнями амфор случайно обнаружили на дне моря

Около берегов Израиля в ходе геолого-разведочных работ были найдены обломки корабля, которому около 3300 лет, что делает его ровесником первых цивилизаций и зарождения письменности. Об этом пишет пресс-служба Управления древностей Израиля.

По словам экспертов, это открытие поистине революционно, поскольку найденный корабль является древнейшим из всех, что когда-либо находили на глубоководье. Находка сама "приплыла" в руки к исследователям во время обследования морского дна компанией Energean, занимающейся добычей природного газа в Средиземном море. Остатки древнего судна таила в себе морская пучина на глубине 1,8 километра в 90 километрах от северного побережья Израиля.

Специалисты немедленно принялись за изучение и постановили, что перед ними ханаанский грузовой корабль времён бронзового века. По словам главы морского отделения Управления древностей Израиля Якова Шарвита, судно могло потерпеть крушение из-за шторма или стать предметом интереса пиратов, которые нередко нападали на корабли времён той эпохи.

"Это одновременно и первый, и старейший корабль, найденный на глубоководье в Восточном Средиземноморье, в 90 километрах от ближайшего берега. Это находка мирового уровня, меняющая взгляд на историю: она впервые раскрывает нам уровень навыков древних мореплавателей, которые были способны пересекать Средиземное море, не имея в прямой видимости какого-либо берега. Вероятно, для навигации они использовали небесные светила, измеряя углы наклона солнца и звёзд", — заметил восхищённый эксперт.

Шарвит сообщил, что в длину корабль был от 12 до 14 метров. Его экипаж перевозил сотни сосудов, которые в основном содержали в себе продукты для массового потребления, такие как масло, вино или сельскохозяйственные товары вроде фруктов.

"Обнаружение такого большого количества амфор на борту одного корабля свидетельствует о значительных торговых связях между страной его происхождения и древними ближневосточными землями средиземноморского побережья", — считает исследователь.