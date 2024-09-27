WSJ: Новейшая атомная подлодка Китая класса «Чжоу» затонула у пирса в Ухани

Первая атомная подводная лодка класса «Чжоу» ВМС Китая затонула неподалёку от Ухани. Перспективная АПЛ нового образца пошла ко дну ещё в конце мая – начале июня, однако инцидент долгое время тщательно скрывался властями КНР. Пролить свет на произошедшее удалось лишь благодаря спутниковым снимкам, утверждает The Wall Street Journal.

Незадолго до незапланированного погружения субмарина была пришвартована к пирсу на реке Янцзы. Там разработка проходила последние приготовления перед выходом в океан. Впрочем, что-то пошло не так, и в следующий раз спутники запечатлели на месте АПЛ несколько плавучих кранов, которые могли использоваться для подъёма подлодки со дна. Первым такой сценарий допустил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт. Позже его поддержали другие эксперты.