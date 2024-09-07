В Красноярском крае во время шторма столкнулись два плавкрана, один затонул

В Красноярском крае завели дело по факту происшествия с двумя несамоходными судами в Карском море. Об этом сообщили в восточном межрегиональном СУТ СК России.

По данным ведомства, 5 сентября 2024 года в Енисейском заливе Карского моря, недалеко от морского терминала «Чайка», во время шторма были повреждены два плавучих крана: «Азимут-16» и «СПК-25/58». В результате инцидента один плавкран затонул, а другой получило водотёчность корпуса, которая на данный момент устранена. Утечка нефтепродуктов не произошла.