В Красноярском крае во время шторма столкнулись два плавкрана, один затонул
В Красноярском крае завели дело по факту происшествия с двумя несамоходными судами в Карском море. Об этом сообщили в восточном межрегиональном СУТ СК России.
«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 5 сентября 2024 года в Енисейском заливе Карского моря, недалеко от морского терминала «Чайка», во время шторма были повреждены два плавучих крана: «Азимут-16» и «СПК-25/58». В результате инцидента один плавкран затонул, а другой получило водотёчность корпуса, которая на данный момент устранена. Утечка нефтепродуктов не произошла.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что судно морской полиции Филиппин протаранило катер береговой охраны Китая. Инцидент произошёл в спорной акватории.
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