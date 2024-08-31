Филиппинское судно морской полиции проломило катер Китайской Народной Республики (КНР), которое обеспечивало контроль в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) КНР Лю Дэцзюнь.

«Филиппинское судно номер 9701 незаконно стояло на якоре в лагуне у рифа Сяньбинь. Катер УБО номер 5205 на законных основаниях, в соответствии с правилами, сделал ему предупреждение и принял контролирующие меры», — указано в заявлении.

Инцидент произошёл рано утром — в 07:06 по московскому времени. По словам представителя УБО, Пекин возлагает всю ответственность за произошедшее на Филиппины. В КНР призвали островное государство «отказаться от иллюзий и немедленно отступить» — это будет единственное верное решение.

Лю Дэцзюнь дополнил, что Маниле не следует «ошибочно оценивать ситуацию и обострять обстановку». В Китае пообещали принять необходимые меры и пресечь все провокации, которые могут привести к проблемам. Также представитель УБО указал, что КНР будет твёрдо защищать территориальный суверенитет, права и интересы страны на море.