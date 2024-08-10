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Регион
10 августа, 15:23

Армия Китая приведена в боеготовность из-за "вторжения" филиппинского самолёта

ВС Китая приведены в боеготовность из-за филиппинского самолёта у спорного рифа

Китайский истребитель 8 августа сбросил сигнальные ракеты в акватории Южно-Китайского моря на пути следования самолёта ВВС Филиппин. Об этом сообщил начальник штаба филиппинских Вооружённых си л Ромео Браунер — младший.

"Когда 8 августа 2024 года самолёт NC-212i ВВС Филиппин осуществлял регулярное морское патрулирование над Бахо-де-Масинлоком (риф Скарборо), два самолёта ВВС НОАК около 09:00 [04:00 мск] выполнили опасный манёвр и сбросили сигнальные ракеты на пути самолёта NC-212i", — приводит слова офицера армейская пресс-служба.

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По его словам, никто не пострадал. Борт самолёта NC-212i ВВС Филиппин смог благополучно вернуться на авиабазу после инцидента. Ведомство выразило протест против "агрессивных действий" Китая в спорных водах.

Пекин не медлил с ответом. Там заявили, что что Вооружённые силы КНР приведены в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать суверенитет своей страны, обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море. По версии Китая, невзирая на неоднократные предупреждения, филлипинский борт "незаконно вторгся в воздушное пространство" рифа Хуанъянь (Скарборо). В ответ были мобилизованы воздушные и морские силы ВС КНР, чтобы "идентифицировать объект и отследить его перемещение". Затем китайские ВС "профессионально и на законных основаниях" сделали самолёту Филиппин предупреждение и предприняли действия по его вытеснению.

Напомним, Китай, Филиппины и ряд других стран региона ведут давний территориальный спор за архипелаг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Острова представляют ценность благодаря богатым биоресурсам и стратегическому расположению. Ранее, в январе, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь потребовал от США и Филиппин прекратить "военные провокации" в Южно-Китайском море. Подчёркивалось, что такие методы не идут на пользу управлению ситуацией в море.

Обложка ©

freepik/wirestock

Наталья Афонина
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