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4 января, 11:23

Пекин потребовал от США и Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море

Соединённым Штатам и Филиппинам следует прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Военные провокации с целью демонстрации силы Филиппин и США в Южно-Китайском море не идут на пользу управлению ситуацией на море, а также вопросам, связанным с морскими спорами. Мы настоятельно призываем соответствующие страны прекратить безответственные действия", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет защищать собственный суверенитет, а также принимать меры для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Накануне, 3 января, национальное новостное агентство Филиппин со ссылкой на силы обороны страны сообщило, что Филиппины и США начали двухдневное совместное патрулирование в Южно-Китайском море. Учения включают в себя совместные операции с участием кораблей и самолётов со стороны обеих стран. Стоит отметить, что эти манёвры проводятся на фоне нарастающей напряжённости между США и Китаем в Южно-Китайском море. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода американских военных кораблей, которые, по утверждению китайской стороны, нарушают международное право.

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Наталья Исакова
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