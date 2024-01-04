Пекин потребовал от США и Филиппин прекратить провокации в Южно-Китайском море

Соединённым Штатам и Филиппинам следует прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Военные провокации с целью демонстрации силы Филиппин и США в Южно-Китайском море не идут на пользу управлению ситуацией на море, а также вопросам, связанным с морскими спорами. Мы настоятельно призываем соответствующие страны прекратить безответственные действия", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет защищать собственный суверенитет, а также принимать меры для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

