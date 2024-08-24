Самолёт Филиппин обстреляли сигнальными ракетами с контролируемого КНР острова

Принадлежащий Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин самолёт подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время патрулирования в районе архипелага Спратли, расположенного в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как сообщает телеканал GMA News, нападение на воздушное судно проводилось с территории одного из подконтрольных китайским военным островов.

Журналисты также отметили, что Министерство иностранных дел КНР уже отреагировало на случившееся 22 августа происшествие. Внешнеполитическое ведомство Поднебесной назвало это контрмерами против "двух военных самолётов Филиппин, которые вторглись в воздушное пространство Китая".

Стоит отметить, что 8 августа китайские военнослужащие сбросили сигнальные ракеты на пути следования самолёта филиппинских военно-воздушных сил в акватории ЮКМ. Начальник штаба вооружённых сил этого островного государства Ромео Браунер – младший впоследствии заявил, что эти действия «создали угрозу для самолёта ВВС Филиппин и его экипажа».

В акватории ЮКМ в последнее время участились инциденты, которые ведут к обострению напряжённости. Так, Береговая охрана Китая в районе рифов Аюнгин и Скарборо частенько применяет против филиппинских судов водомёты, а ещё катера этой китайской службы предпринимали попытки вытеснить филиппинцев, что иногда приводило к столкновению морских транспортных средств.

Подчёркивается, что Пекин уже на протяжении нескольких десятилетий ведёт спор на тему территориальной принадлежности отдельных островов в ЮКМ, где были обнаружены запасы углеводородных энергоносителей. В этих спорах участвуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.