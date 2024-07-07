Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблём-монстром"

Судно китайской береговой охраны CCG-5901, также известное как "корабль-монстр", зашло в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Филиппин. Об этом заявил представитель береговой охраны островного государства Джей Тарриэла. Утверждается, что корабль передвигался "втёмную" — с отключённой системой идентификации.

"Первого июля судно вышло из Хайнаня и на следующий день вошло в исключительную экономическую зону Филиппин. Третьего июля оно направилось прямо к отмели Аюнгин, а затем направилось к рифу Панганибан. Через несколько часов корабль был обнаружен ещё раз, на этот раз направлявшимся в сторону Эскода Шол", — говорится в сообщении.

Патрульный корабль Teresa Magbanua связался с "гостем", указав на заход в ИЭЗ. Более двух дней "корабль-монстр" стоит на якоре у отмели Эскода, всего в 730 метрах от филиппинского судна.

Напомним, Китай, Филиппины и ряд других стран региона ведут давний территориальный спор за архипелаг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Острова представляют ценность благодаря богатым биоресурсам и стратегическому расположению — прямо на перекрёстке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также, как считается, в районе потенциальных нефтегазовых залежей.