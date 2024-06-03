Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин

Владимир Зеленский прилетел в филиппинскую столицу Манилу. Как передаёт агентство Reuters, там он планирует встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

В материале говорится, что после прибытия в президентский дворец Зеленский расписался в гостевой книге. Вместе с ним туда приехала делегация украинских чиновников, которые пожимали руки своим филиппинским коллегам на совместных фотографиях.