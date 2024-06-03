Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин
Reuters: Зеленский прилетел в Манилу для встречи с президентом Филиппин Маркосом
Владимир Зеленский прилетел в филиппинскую столицу Манилу. Как передаёт агентство Reuters, там он планирует встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
В материале говорится, что после прибытия в президентский дворец Зеленский расписался в гостевой книге. Вместе с ним туда приехала делегация украинских чиновников, которые пожимали руки своим филиппинским коллегам на совместных фотографиях.
Ранее Life.ru писал, что до этого Зеленский успел побывать на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Сообщалось, что там он встретился с руководителем Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойдом Остином.
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