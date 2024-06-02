Премьер Италии Мелони: Зеленский примет участие в саммите "Большой семёрки"
Владимир Зеленский примет участие в грядущем саммите лидеров "Большой семёрки" в итальянской Апулии, сообщила премьер-министр европейского государства Джорджа Мелони. Об этом пишет агентство Nova. Мероприятие пройдёт 13–15 июня.
Глава правительства Италии подчеркнула, что на встречу приглашены представители 15 стран и организаций – партнёров G7.
Напомним, примерно в то же время, 15–16 июня, в швейцарском Бюргенштоке пройдёт "саммит мира" по Украине. Ожидается присутствие более чем 80 государств, но не России. К слову, наша страна и не собиралась ехать на конференцию. По данным СМИ, организаторы заставили участников буквально регистрировать свои гаджеты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "цифровым концлагерем", в который неизбежно превращаются либеральные демократии.
Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov