Требование организаторов конференции по Украине в Швейцарии о регистрации устройств участников отражает "цифровой концлагерь", в который неизбежно превращаются либеральные демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем — всё описано [писателем Джорджем] Оруэллом", — сказала дипломат в беседе с ТАСС.