Захарова назвала цифровым концлагерем регистрацию гаджетов на саммите по Украине
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Требование организаторов конференции по Украине в Швейцарии о регистрации устройств участников отражает "цифровой концлагерь", в который неизбежно превращаются либеральные демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем — всё описано [писателем Джорджем] Оруэллом", — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
В свою очередь, источники агентства, получившие приглашение на саммит, подтвердили наличие таких требований.
Напомним, 15–16 июля в швейцарском Бюргенштоке пройдёт "саммит мира" по ситуации на Украине. В Киеве утверждают, что в нём примут участие более 80 государств. Россию организаторы решили не приглашать. Владимир Зеленский пригласил на конференцию в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, однако китайская сторона отказалась от присутствия. В МИД Поднебесной подчеркнули, что в мирном процессе должна участвовать РФ. В Кремле же не раз указывали, что без Москвы подобные мероприятия обречены на провал.