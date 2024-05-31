Зеленский "переобулся" насчёт переговоров, как только США разрешили ему бить по России

Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными". Об этом он заявил в интервью The Guardian. Теперь политик утверждает, что мирное соглашение стало бы для Украины "ловушкой". По его мнению, Россия непременно использует паузу в боевых действиях "для укрепления своих мускул", поэтому дипломатический процесс Киев больше для себя не рассматривает.

Отметим, что ещё недавно риторика Зеленского была другой. Он говорил, что Украина готова начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта, причём даже называл примерный период — после так называемого саммита мира, который Украина проведёт в Швейцарии через две недели.