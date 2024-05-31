Зеленский "переобулся" насчёт переговоров, как только США разрешили ему бить по России
The Guardian: Зеленский снова считает переговоры с Россией "нереалистичными"
Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными". Об этом он заявил в интервью The Guardian. Теперь политик утверждает, что мирное соглашение стало бы для Украины "ловушкой". По его мнению, Россия непременно использует паузу в боевых действиях "для укрепления своих мускул", поэтому дипломатический процесс Киев больше для себя не рассматривает.
Отметим, что ещё недавно риторика Зеленского была другой. Он говорил, что Украина готова начать обсуждать с Россией урегулирование конфликта, причём даже называл примерный период — после так называемого саммита мира, который Украина проведёт в Швейцарии через две недели.
Мнение Зеленского резко изменилось после того, как западные страны разрешили украинской армии использовать своё оружие для ударов по России. ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве.
Сайт президента Украины