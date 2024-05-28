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Регион
28 мая, 14:06

"Как будто ушей нет": Путин высмеял Запад за заявления о неготовности России к переговорам

Путин: Запад пытается создать видимость мировой поддержки Киева, но не выйдет

Киев хочет создать видимость всемирной поддержки собственному проекту по мирному урегулированию конфликта и выдать его за консолидированную позицию мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин о попытках продвижения Киевом украинской формулы мира. Видео © Telegram / kremlin.ru

Российский лидер подчеркнул, что всегда удивляется звучащим с Запада заявлениям, что "Россия отказывается от переговоров", хотя представители РФ неоднократно, публично и на самом высоком уровне говорили, что страна готова к конструктивным переговорам. А вот Владимир Зеленский действительно во всеуслышание заявил, что отказывается от дипломатического способа разрешения конфликта с Российской Федерацией. Теперь Киев пытается протолкнуть так называемую "формулу Зеленского" и выдать её за план урегулирования, одобренный всем миром.

"Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как "консолидированную позицию" мирового сообщества. Не получится у них так", подытожил Путин.

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Сегодня глава государства выступил перед журналистами с рядом важных заявлений. Так, например, российский лидер сообщил, что наша страна приступила к созданию санитарной зоны на украинской территории, так как ВСУ не прекращают обстрелы жилых кварталов и мирного населения. По его словам, западные власти утаивают от собственных граждан удары ВСУ по российскому приграничью, зато позволяют себе предъявлять РФ обвинения в наступлении на Харьков, не объясняя, почему это происходит.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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