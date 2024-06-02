Зеленский встретился с Остином в Сингапуре и обсудил военные поставки Украине

Владимир Зеленский встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Они обсудили военную поддержку Украины.

"Ключевая тема обсуждения — оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолётов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности", — написал Зеленский в одной из социальных сетей.