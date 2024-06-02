Зеленский встретился с Остином в Сингапуре и обсудил военные поставки Украине
Ллойд Остин и Владимир Зеленский в Сингапуре. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official
Владимир Зеленский встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Они обсудили военную поддержку Украины.
"Ключевая тема обсуждения — оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолётов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности", — написал Зеленский в одной из социальных сетей.
Также он поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение Киеву использовать американское оружие для "защитных ударов" по территории России.
Напомним, по данным газеты Politico, Джо Байден дал Киеву тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Однако он выдвинул несколько ограничений. Эту информацию подтвердили в офисе Владимира Зеленского. Как писал The Wall Street Journal, ВСУ могут использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.