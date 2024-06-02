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2 июня, 08:32

Зеленский встретился с Остином в Сингапуре и обсудил военные поставки Украине

Ллойд Остин и Владимир Зеленский в Сингапуре. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official

Ллойд Остин и Владимир Зеленский в Сингапуре. Обложка © Telegram / Zelenskiy Official

Владимир Зеленский встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Они обсудили военную поддержку Украины.

"Ключевая тема обсуждения — оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолётов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности", — написал Зеленский в одной из социальных сетей.

Также он поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение Киеву использовать американское оружие для "защитных ударов" по территории России.

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Напомним, по данным газеты Politico, Джо Байден дал Киеву тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Однако он выдвинул несколько ограничений. Эту информацию подтвердили в офисе Владимира Зеленского. Как писал The Wall Street Journal, ВСУ могут использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

Матвей Константинов
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