Экс-советник Пентагона рассказал о новом союзнике России в Европе
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ФРГ станет союзником России, отдаляясь от США
Германия становится всё ближе к России и всё больше отдаляется от Соединённых Штатов. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Германия дюйм за дюймом движется мысленно, ментально и стратегически в сторону России. В последующие месяцы мы будем наблюдать окончательный разрыв между США и Берлином", — говорится в сообщении.
Помимо того, он объяснил, почему так считает. По его словам, такой вариант развития событий является единственным, при котором ФРГ сможет восстановить свою экономику.
Ранее Life.ru писал, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по поводу специальной военной операции на Украине. По информации некоторых зарубежных изданий, об этом свидетельствует приглашение президента России Владимира Путина в Ханой, которое было сделано в марте текущего года.
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