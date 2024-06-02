Экс-советник Пентагона рассказал о новом союзнике России в Европе

Германия становится всё ближе к России и всё больше отдаляется от Соединённых Штатов. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

"Германия дюйм за дюймом движется мысленно, ментально и стратегически в сторону России. В последующие месяцы мы будем наблюдать окончательный разрыв между США и Берлином", — говорится в сообщении.

Помимо того, он объяснил, почему так считает. По его словам, такой вариант развития событий является единственным, при котором ФРГ сможет восстановить свою экономику.