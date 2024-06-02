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2 июня, 04:33

Экс-советник Пентагона рассказал о новом союзнике России в Европе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ФРГ станет союзником России, отдаляясь от США

Германия становится всё ближе к России и всё больше отдаляется от Соединённых Штатов. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

"Германия дюйм за дюймом движется мысленно, ментально и стратегически в сторону России. В последующие месяцы мы будем наблюдать окончательный разрыв между США и Берлином", — говорится в сообщении.

Помимо того, он объяснил, почему так считает. По его словам, такой вариант развития событий является единственным, при котором ФРГ сможет восстановить свою экономику.

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Ранее Life.ru писал, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по поводу специальной военной операции на Украине. По информации некоторых зарубежных изданий, об этом свидетельствует приглашение президента России Владимира Путина в Ханой, которое было сделано в марте текущего года.

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Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Алексей Соловьёв
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