Американские власти скрывают, что опосредованная война США против России на территории Украины провалилась. Об этом написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — заявил он.

Россия неоднократно отмечала, что западная помощь Киеву только затягивает конфликт, а техника и боеприпасы становятся целями для ВС РФ.