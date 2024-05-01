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1 мая, 08:06

"Огромный провал": В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Макгрегор: США скрывают поражение в прокси-войне с РФ на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американские власти скрывают, что опосредованная война США против России на территории Украины провалилась. Об этом написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — заявил он.

Россия неоднократно отмечала, что западная помощь Киеву только затягивает конфликт, а техника и боеприпасы становятся целями для ВС РФ.

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Несмотря на оценки аналитиков, "по стопам" США пошла и Норвегия. Правительство этой страны решило выделить Украине ещё 632 миллиона долларов.

Мирон Сидоров
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