"Огромный провал": В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Макгрегор: США скрывают поражение в прокси-войне с РФ на Украине
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Американские власти скрывают, что опосредованная война США против России на территории Украины провалилась. Об этом написал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — заявил он.
Россия неоднократно отмечала, что западная помощь Киеву только затягивает конфликт, а техника и боеприпасы становятся целями для ВС РФ.
Несмотря на оценки аналитиков, "по стопам" США пошла и Норвегия. Правительство этой страны решило выделить Украине ещё 632 миллиона долларов.