Украина покинула ещё одно соглашение с СНГ

Власти Украины приняли решение выйти из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в сфере здравоохранения населения. Об этом заявил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

"Осуществлён выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", — пишет Мельничук.

По его информации, Украина также прекратила своё участие в протоколах о внесении изменений и дополнений, которые были утверждены 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.