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30 апреля, 18:08

Украина покинула ещё одно соглашение с СНГ

Киев покинул соглашение с СНГ о сотрудничестве в сфере здравоохранения населения

Власти Украины приняли решение выйти из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в сфере здравоохранения населения. Об этом заявил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

"Осуществлён выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", — пишет Мельничук.

По его информации, Украина также прекратила своё участие в протоколах о внесении изменений и дополнений, которые были утверждены 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.

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Власти Украины приняли вполне закономерное решение, ведь, во-первых, это необходимо для того, чтобы страна стала ещё более демократичной и европейской. Во-вторых, о каком сотрудничестве в сфере здравоохранения населения может идти речь в стране, президент которой ранее лишил граждан некоторых конституционных прав, сославшись на военное положение. Сразу 11 статей Конституции Украины потеряли силу. Но руководство пребывает в отличном расположении духа, а министр юстиции Малюська даже выложил уморительный анекдот, пока смеялся над народом Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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