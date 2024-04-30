Политолог объяснил, как внутренняя политика США решит судьбу конфликта на Украине

Если бы президентские выборы в США проводились сейчас, то победу на них одержал бы кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Такое мнение в новом выпуске программы "Дайте сказать!" высказал ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР) Дмитрий Абзалов.

Ведущий эксперт ЦПКР Дмитрий Абзалов о шансах Трампа победить на выборах. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"В этом апреле Трамп выигрывает в шести из семи неопределившихся штатов, а именно в них всё и будет решаться. Хоть его позиции и сократились в марте, сейчас всё утраченное вернулось. <...> По состоянию на 18 апреля он побеждает в неопределившихся штатах, проигрывая только в Мичигане. При этом он выигрывает в Пенсильвании, а это — самое большое количество голосов выборщиков. Мичиган на втором месте идёт. Причём разница с Байденом около одного процентного пункта", — рассказал гость передачи.

Таким образом Трамп сейчас обходит своего соперника — действующего президента Джо Байдена — на шесть процентных пунктов именно за счёт неопределившихся штатов: в среднем 49 пунктов у республиканского кандидата против 43 у демократа. При таком подсчёте победа Трампа на выборах, которые проводились бы сейчас, выглядит очевидной, объяснил политолог.

По мнению Абзалова, позиция США в отношении окончания конфликта на Украине в первую очередь зависит от результата осенних выборов, но и не только от этого. Байден и в 2022 году был не против урегулировать конфликт дипломатически. Приезжавший в Незалежную его советник по национальной безопасности Джейк Салливан тоже был к этому готов. Противниками решения были вовсе не американцы, а их союзники из Великобритании, указал эксперт.

Абзалов подчеркнул, что при анализе любых конфликтов важны внутриполитическая обстановка причастных к ним стран и состояние их экономик. Власти США проявили принципиальность в отношении украинского конфликта на фоне недавнего выхода из Афганистана, а для бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона это был вопрос продолжения его полномочий, особенно после скандалов в период пандемии и самоизоляции. Смысл в том, что политики стараются переключить внимание избирателей на внешние проблемы, когда хотят чтобы их избрали, как это делает сейчас глава Франции Эмманюэль Макрон в преддверии выборов в Европарламент.