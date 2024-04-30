Политолог объяснил, как внутренняя политика США решит судьбу конфликта на Украине
Политолог Абзалов: Если бы выборы в США проходили сейчас, победил бы Трамп
Если бы президентские выборы в США проводились сейчас, то победу на них одержал бы кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Такое мнение в новом выпуске программы "Дайте сказать!" высказал ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР) Дмитрий Абзалов.
Ведущий эксперт ЦПКР Дмитрий Абзалов о шансах Трампа победить на выборах. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"В этом апреле Трамп выигрывает в шести из семи неопределившихся штатов, а именно в них всё и будет решаться. Хоть его позиции и сократились в марте, сейчас всё утраченное вернулось. <...> По состоянию на 18 апреля он побеждает в неопределившихся штатах, проигрывая только в Мичигане. При этом он выигрывает в Пенсильвании, а это — самое большое количество голосов выборщиков. Мичиган на втором месте идёт. Причём разница с Байденом около одного процентного пункта", — рассказал гость передачи.
Таким образом Трамп сейчас обходит своего соперника — действующего президента Джо Байдена — на шесть процентных пунктов именно за счёт неопределившихся штатов: в среднем 49 пунктов у республиканского кандидата против 43 у демократа. При таком подсчёте победа Трампа на выборах, которые проводились бы сейчас, выглядит очевидной, объяснил политолог.
По мнению Абзалова, позиция США в отношении окончания конфликта на Украине в первую очередь зависит от результата осенних выборов, но и не только от этого. Байден и в 2022 году был не против урегулировать конфликт дипломатически. Приезжавший в Незалежную его советник по национальной безопасности Джейк Салливан тоже был к этому готов. Противниками решения были вовсе не американцы, а их союзники из Великобритании, указал эксперт.
Абзалов подчеркнул, что при анализе любых конфликтов важны внутриполитическая обстановка причастных к ним стран и состояние их экономик. Власти США проявили принципиальность в отношении украинского конфликта на фоне недавнего выхода из Афганистана, а для бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона это был вопрос продолжения его полномочий, особенно после скандалов в период пандемии и самоизоляции. Смысл в том, что политики стараются переключить внимание избирателей на внешние проблемы, когда хотят чтобы их избрали, как это делает сейчас глава Франции Эмманюэль Макрон в преддверии выборов в Европарламент.
Для политиков внутренняя повестка и то, как, зачем и почему их избрали, намного важнее любых внешнеполитических процессов. Так же и для Байдена, который постарается всеми доступными средствами погасить конфликт на Ближнем Востоке перед выборами. Пока у него это не получается из-за самовольных действий израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Поэтому судьба конфликта на Украине напрямую зависит от электоральных циклов. И очень вероятно, что если на выборах победит Трамп, то с ним России будет значительно проще договориться, заключил политолог.
На днях Life.ru рассказывал о том, что Байден согласился участвовать в дебатах против своего наиболее вероятного соперника на выборах — Дональда Трампа. Бывший глава Штатов вызвал оппонента на публичную дискуссию ещё в марте, сказав, что хотел бы обсудить с ним важнейшие для Соединённых Штатов и народа вопросы.
VK / "Дайте сказать!"