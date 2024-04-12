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Космонавт рассказал, что "шпионить" за Россией с МКС не получится, а США — как на ладошке

Космонавт Шкаплеров рассказал, что с МКС хорошо видно только южные районы России

12 апреля, 13:55
Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какую часть России видно с МКС. Обложка © VK / Дайте сказать!

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какую часть России видно с МКС. Обложка © VK / Дайте сказать!

Всю территорию Россию не охватить одним взглядом с борта Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал российский космонавт-испытатель, полковник ВВС Антон Шкаплеров в новом выпуске "Дайте сказать!".

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какую часть России видно с МКС. Видео © VK / Дайте сказать!

"Далеко не всю видим. Мы её [Россию] видим, но не пролетаем прямо над ней. То есть мы были так заточены. Если посмотреть земной шар, мы полностью пролетаем над США", пояснил он.

Космонавт напомнил, что маршрут космических станций не менялся со времён "Салюта" и "Мира". Россия почти целиком находится выше 45 градусов северной широты, поэтому с МКС можно рассмотреть разве что её южные окраины. По словам Шкаплерова, ему удавалось увидеть Волгоград, Курск, а Москва и Санкт-Петербург уже выпадают из хорошего обзора.

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Также Антон Шкаплеров поделился на передаче "Дайте сказать!" впечатлениями от съёмочного процесса фильма "Вызов" Клима Шипенко. В картине он сыграл самого себя. Для роли Шкаплеров не проходил никакие пробы, полёт киногруппы фильма просто совпал с очередным его рейсом в космос.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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