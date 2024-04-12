Космонавт рассказал, что "шпионить" за Россией с МКС не получится, а США — как на ладошке Космонавт Шкаплеров рассказал, что с МКС хорошо видно только южные районы России 12 апреля, 13:55 Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какую часть России видно с МКС. Обложка © VK / Дайте сказать!

Всю территорию Россию не охватить одним взглядом с борта Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал российский космонавт-испытатель, полковник ВВС Антон Шкаплеров в новом выпуске "Дайте сказать!".

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какую часть России видно с МКС. Видео © VK / Дайте сказать!

"Далеко не всю видим. Мы её [Россию] видим, но не пролетаем прямо над ней. То есть мы были так заточены. Если посмотреть земной шар, мы полностью пролетаем над США", — пояснил он.

Космонавт напомнил, что маршрут космических станций не менялся со времён "Салюта" и "Мира". Россия почти целиком находится выше 45 градусов северной широты, поэтому с МКС можно рассмотреть разве что её южные окраины. По словам Шкаплерова, ему удавалось увидеть Волгоград, Курск, а Москва и Санкт-Петербург уже выпадают из хорошего обзора.

Также Антон Шкаплеров поделился на передаче "Дайте сказать!" впечатлениями от съёмочного процесса фильма "Вызов" Клима Шипенко. В картине он сыграл самого себя. Для роли Шкаплеров не проходил никакие пробы, полёт киногруппы фильма просто совпал с очередным его рейсом в космос.

Авторы Татьяна Миссуми