Российский космонавт-испытатель, полковник ВВС Антон Шкаплеров поделился впечатлениями от съёмочного процесса фильма "Вызов" Клима Шипенко. В картине он сыграл самого себя. О том, как происходила подготовка, космонавт рассказал в эфире шоу "Дайте сказать!".

Космонавт Шкаплеров раскрыл главную сложность на съёмках с Пересильд в "Вызове". Видео © VK / "Дайте сказать!"

Космонавт рассказал, что для роли он не проходил никакие пробы, а полёт киногруппы фильма "Вызов" совпал с очередным его полётом в космос, коих у Шкаплерова к тому моменту набралось уже три. Он отметил, что в предыдущих космических запусках он участвовал в качестве командира международных экипажей, поэтому к нему в команду добавили двоих членов, для которых это был первый опыт космического путешествия, — режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд.

По его словам, сыграть самого себя было нелегко, а первый сценарий, который ему дали почитать, выглядел как небольшая книжка, которую космонавт прочёл за два часа. У его персонажа там не было ни имени, ни реплик, а вся его суть заключалась в том, что он мелькал на задних планах.

На вопрос ведущей о личной инициативе космонавта по добавлению реплик для его персонажа в сценарий Шкаплеров ответил, что не предлагал режиссёру добавлять слова его герою, но в процессе подготовки к полёту Шипенко удалось получше узнать его.

"Нет, нет. После того как мы познакомились с Климом и начали уже готовиться к полёту, он стал меня больше узнавать. Вообще, он думал, что в фильме очень много будет космонавтов участвовать, особенно на борту Международной космической станции. Он думал, что у него получится заснять наших коллег из НАСА, из Европейского космического агентства японского. Но, к сожалению, наши партнёры, узнав, что мы начинаем снимать первый художественный фильм, отказались", — рассказывает полковник ВВС.

Он отметил, что в процессе его персонаж начал наполняться сам. Вначале у него появилось имя, а потом и фамилия. Клим Шипенко интересовался, можно ли дать персонажу настоящие имя и фамилию космонавта, на что Шкаплеров с удовольствием согласился.