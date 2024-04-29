Минюст Украины пошутил в ответ на сообщения о списке ограничений прав человека

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил поднять всем украинцам настроение, написав забавную прибаутку в ответ на сообщения, что в апреле Киев опять уведомил Совет Европы о том, что он отказывается соблюдать Конвенцию по правам человека на время военного положения.

"Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки по ограничению определённого набора прав. Короче говоря, "не выиграл, а проиграл, не в покер, а в спортлото, не $100 000, а три рубля, и не Рабинович, а Абрамович", — от души посмеялся Малюська на своей странице в Facebook*

А посмеяться министр Денис Малюська, по всей видимости, решил над народом Украины, власти которого лишили его некоторых прав, приостановив соблюдение Конвенции о защите прав и свобод человека во время действия военного положения. Так, текст 11 статей украинской конституции будет полностью забыт вместе с мечтами о светлой демократии, пока не поступит дополнительных указаний от правительства.