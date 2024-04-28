Песков: На Украине очень скоро поставят под сомнение легитимность Зеленского
Владимир Зеленский представляет собой очень специфического политика, не жалеющего граждан собственной страны, что является огромной трагедией для украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Дмитрий Песков подверг критике Владимира Зеленского. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия для страны", — поделился своими мыслями Песков.
По его мнению, нынешний украинский режим поддерживал разного рода националистические проявления в стране, что привело к плачевным последствиям. Теперь киевское руководство продолжает с таким же рвением бросать тысячи людей в жерло войны. При этом правление Зеленского даже не является законным, учитывая истекший срок его полномочий и запрет на проведение в стране выборов, напомнил Песков.
"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", — считает представитель Кремля.
Песков добавил, что с юридической точки зрения это неизбежно, поэтому украинскому политику придётся искать какие-то оправдания своему нахождению в кресле главы государства.
Напомним, что правление Владимира Зеленского перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится срок его полномочий. Новые выборы на Украине решили не проводить, по мнению руководства страны, сейчас это было бы не к месту. В документе, запрещающем голосование, сказано, что провести его можно лишь спустя полгода после отмены военного положения. В связи с близящимся концом срока Зеленского экс-депутат Рады заявил, что после 20 мая украинскому политику придётся несладко, так как против него выступят Залужный, Порошенко и некоторые депутаты, которые собираются удержать свою власть в стране, заняв в её аппарате самые выгодные должности.
ТАСС / Zuma