Владимир Зеленский представляет собой очень специфического политика, не жалеющего граждан собственной страны, что является огромной трагедией для украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Дмитрий Песков подверг критике Владимира Зеленского. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия для страны", — поделился своими мыслями Песков.

По его мнению, нынешний украинский режим поддерживал разного рода националистические проявления в стране, что привело к плачевным последствиям. Теперь киевское руководство продолжает с таким же рвением бросать тысячи людей в жерло войны. При этом правление Зеленского даже не является законным, учитывая истекший срок его полномочий и запрет на проведение в стране выборов, напомнил Песков.

"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", — считает представитель Кремля.