Политолог назвал ситуацию на Украине диктатурой из-за сохранения Зеленского у власти

Бесконечно продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский может сколько угодно оставаться у власти и даже сам себе придумать новую должность, так как в законодательстве страны нет понятия "исполняющий обязанности". Об этом заявил политический обозреватель Владимир Скачко.

"Он вообще может делать всё что угодно, потому что на Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Всё находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы. То, что сейчас происходит на Украине, — это искусственно созданная правовая политика, направленная на сохранение власти Зеленского", — подчеркнул политолог в беседе с Ura.ru.

Незаконность действий Зеленского подтвердил и член движения "Другая Украина" Юрий Дудкин.

"По законам Украины 21 мая Зеленский перестаёт быть легитимным президентом. Отменив выборы, он себя провозглашает диктатором. Кстати, вслед за выборами президента должны идти выборы Верховной рады Украины. А так как их нет, парламент тоже вне закона", — пояснил политолог.