Политолог назвал ситуацию на Украине диктатурой из-за сохранения Зеленского у власти
Политолог Дудкин: Отменив выборы, Зеленский провозгласил себя диктатором
Отменив выборы, Зеленский провозглашает себя диктатором. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бесконечно продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский может сколько угодно оставаться у власти и даже сам себе придумать новую должность, так как в законодательстве страны нет понятия "исполняющий обязанности". Об этом заявил политический обозреватель Владимир Скачко.
"Он вообще может делать всё что угодно, потому что на Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Всё находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы. То, что сейчас происходит на Украине, — это искусственно созданная правовая политика, направленная на сохранение власти Зеленского", — подчеркнул политолог в беседе с Ura.ru.
Незаконность действий Зеленского подтвердил и член движения "Другая Украина" Юрий Дудкин.
"По законам Украины 21 мая Зеленский перестаёт быть легитимным президентом. Отменив выборы, он себя провозглашает диктатором. Кстати, вслед за выборами президента должны идти выборы Верховной рады Украины. А так как их нет, парламент тоже вне закона", — пояснил политолог.
Не согласны с политикой Зеленского миллионы граждан, но просто они запуганы. Страна скатилась к фашистской диктатуре, где правительство бесконтрольно обогащается за счёт военных действий, заключил Дудкин.
Ранее Life.ru писал о том, что Залужный, Порошенко и депутаты Рады могут ополчиться против Зеленского после 20 мая. Напомним, в этот день на Украине истекают полномочия Владимира Зеленского. Выборы так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. В Кремле заявили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется".