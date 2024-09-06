На Беломорканале восстановили судоходство после прорыва временной дамбы
Министр транспорта Старовойт: На Беломорканале восстановили размытую перемычку
Беломорканал. Обложка © Getty Images / Lizenzfreie Editoral-Bilder (RF)
Частично восстановлено судоходство между 10-м и 11-м шлюзами на Беломорканале в Карелии. Полное окончание работ после того, как в июле на объекте размыло временную дамбу, запланировано на 10 сентября. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт в телеграм-канале.
Глава Карелии показал видео с места аварии на Беломорканале. Видео © Telegram / Парфенчиков|Карелия
«Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 метра», — сообщил министр.
Напомним, 29 июля произошёл прорыв временной песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Вода подтопила дома в посёлке при шлюзе 11 и в СНТ «Балтийский». В Сегежском округе был введён режим ЧС. В результате погибло три человека, 11 пострадали. 29 июля администрация канала запретила до окончания восстановительных работ движение судов между 10-м и 11-м шлюзами.
Беломорско-Балтийский канал (Беломорканал, ББК) соединяет Белое море с Онежским озером, имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.