Появились первые фото обломков затонувшего батискафа Titan

В США опубликовали первые фото обломков батискафа Titan, который затонул летом прошлого года в северной части Атлантического океана. Об этом сообщает People. Подводный аппарат направлялся к обломкам знаменитого «Титаника».

На фотографиях запечатлена кормовая часть батискафа. Уточняется, что снимки были сделаны через четыре дня после катастрофы, 22 июня 2023 года. «Титан» удалось заснять при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) американской Береговой охраны. Глубина, на которой покоятся обломки аппарат, составляет 3,6 километра.