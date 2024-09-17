Появились первые фото обломков затонувшего батискафа Titan
В США обнародовали первые фотографии обломков кормовой части батискафа Titan
Обломки батискафа Titan. Обложка © Pelagic Research Services
В США опубликовали первые фото обломков батискафа Titan, который затонул летом прошлого года в северной части Атлантического океана. Об этом сообщает People. Подводный аппарат направлялся к обломкам знаменитого «Титаника».
На фотографиях запечатлена кормовая часть батискафа. Уточняется, что снимки были сделаны через четыре дня после катастрофы, 22 июня 2023 года. «Титан» удалось заснять при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) американской Береговой охраны. Глубина, на которой покоятся обломки аппарат, составляет 3,6 километра.
Также на слушаниях по делу о трагедии продемонстрировали видео, как передвигался батискаф в день аварии. Эти материалы стали «неопровержимым доказательством катастрофической потери батискафа и гибели пассажиров», сказано в комментариях к материалам дела.
Напомним, батискаф "Титан" компании OceanGate перестал выходить на связь 19 июня при спуске к затонувшему лайнеру "Титаник". По некоторым данным, ещё перед погружением судно показывало признаки "циклической усталости" корпуса. 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Всего на борту батискафа находилось пять пассажиров: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, один из богатейших людей Пакистана, Шахзада Давуд, с сыном. Все они погибли.