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Обнародована аудиозапись с ужасающим стуком из затонувшего "Титана"

Forbes: Впервые обнародована запись стука с утонувшего батискафа "Титан"

1 марта, 09:55
Батискаф "Титан". Обложка © oceangate.com

Батискаф "Титан". Обложка © oceangate.com

Авторы документального фильма о гибели батискафа "Титан" в Атлантике обнародовали звуки, похожие на стук, которые могли доноситься с утонувшего аппарата во время его поисков. Об этом сообщает Forbes.

Стук из затонувшего "Титана". Видео © YouTube / On Demand News

Ритмичный стук был зафиксирован спасателями, когда они обследовали предполагаемое место крушения. Как говорится в американском фильме The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, звуки раздались в первый день поисков, но СМИ узнали об этом чуть позже. Стук также слышали лётчики, продолжавшие поиски и в другие дни.

Слабый иллюминатор, сборка с дефектами: Самые вопиющие нарушения при строительстве погибшего батискафа "Титан"
Слабый иллюминатор, сборка с дефектами: Самые вопиющие нарушения при строительстве погибшего батискафа "Титан"

Напомним, в июне 2023 года батискаф "Титан" компании OceanGate утонул при попытке доплыть до "Титаника". На борту находилось пять пассажиров. Все они погибли. Ещё в начале поисков специалисты зафиксировали подводные стуки, которые сочли "обратной связью". Как предполагается, разгерметизация стала причиной трагедии. Спасатели обнаружили лишь всплывшие обломки в месте крушения. Позже в США заявили, что хотят снять фильм о гибели батискафа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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