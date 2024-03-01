Обнародована аудиозапись с ужасающим стуком из затонувшего "Титана"
Forbes: Впервые обнародована запись стука с утонувшего батискафа "Титан"
Батискаф "Титан". Обложка © oceangate.com
Авторы документального фильма о гибели батискафа "Титан" в Атлантике обнародовали звуки, похожие на стук, которые могли доноситься с утонувшего аппарата во время его поисков. Об этом сообщает Forbes.
Стук из затонувшего "Титана". Видео © YouTube / On Demand News
Ритмичный стук был зафиксирован спасателями, когда они обследовали предполагаемое место крушения. Как говорится в американском фильме The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, звуки раздались в первый день поисков, но СМИ узнали об этом чуть позже. Стук также слышали лётчики, продолжавшие поиски и в другие дни.
Напомним, в июне 2023 года батискаф "Титан" компании OceanGate утонул при попытке доплыть до "Титаника". На борту находилось пять пассажиров. Все они погибли. Ещё в начале поисков специалисты зафиксировали подводные стуки, которые сочли "обратной связью". Как предполагается, разгерметизация стала причиной трагедии. Спасатели обнаружили лишь всплывшие обломки в месте крушения. Позже в США заявили, что хотят снять фильм о гибели батискафа.