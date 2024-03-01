Обнародована аудиозапись с ужасающим стуком из затонувшего "Титана"

Авторы документального фильма о гибели батискафа "Титан" в Атлантике обнародовали звуки, похожие на стук, которые могли доноситься с утонувшего аппарата во время его поисков. Об этом сообщает Forbes.

Ритмичный стук был зафиксирован спасателями, когда они обследовали предполагаемое место крушения. Как говорится в американском фильме The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, звуки раздались в первый день поисков, но СМИ узнали об этом чуть позже. Стук также слышали лётчики, продолжавшие поиски и в другие дни.