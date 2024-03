Обнародована аудиозапись с ужасающим стуком из затонувшего "Титана"

Стук из затонувшего "Титана". Видео © YouTube / On Demand News

Ритмичный стук был зафиксирован спасателями, когда они обследовали предполагаемое место крушения. Как говорится в американском фильме The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, звуки раздались в первый день поисков, но СМИ узнали об этом чуть позже. Стук также слышали лётчики, продолжавшие поиски и в другие дни.