Стало известно, что находилось на борту затонувшей в КНР новейшей атомной подлодки
TWZ: На затонувшей в КНР атомной подлодке была гибридная силовая установка
На борту затонувшей в Китае атомной подводной лодки была гибридная силовая установка. Об этом сообщает портал The Warzone.
Перспективная АПЛ нового образца была оснащена компактным ядерным реактором, кроме обычного двигателя. Китайская субмарина напоминала советский проект 651Э 1980-х годов, на котором были дизель-электрическая и ядерная силовые установки.
Напомним, что новейшая атомная подводная лодка класса «Чжоу» ВМС Китая затонула неподалёку от Ухани. Идти ко дну она начала ещё в конце мая – начале июня. Данный инцидент долгое время скрывался властями КНР. Узнать о происходящем удалось лишь благодаря спутниковым снимкам.
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