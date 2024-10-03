Стало известно, что находилось на борту затонувшей в КНР новейшей атомной подлодки

На борту затонувшей в Китае атомной подводной лодки была гибридная силовая установка. Об этом сообщает портал The Warzone.

Перспективная АПЛ нового образца была оснащена компактным ядерным реактором, кроме обычного двигателя. Китайская субмарина напоминала советский проект 651Э 1980-х годов, на котором были дизель-электрическая и ядерная силовые установки.